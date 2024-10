(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 **

*Alluvione – Emilia Romagna =*

*On. Nicola Fratoianni (Avs):*

*Stamani in provincia di Reggio Emilia, uno scenario devastante.*

*I climafreghisti al governo se ne fregano, pensano a buttare via soldi

come in Albania… *

Uno scenario devastante: questa mattina sono stato a Gualtieri e Bagnolo in

provincia di Reggio Emilia, dove dopo sei giorni dalle piogge che hanno

colpito l’Emilia-Romagna molti terreni e attività sono ancora sott’acqua e

con migliaia di persone sfollate. Immagini che fanno male.

Eppure il governo di Giorgia Meloni non ha speso una parola né un minuto

del suo tempo per fronteggiare tutto ciò.

Lo scrive sui social Nicola Fratoianni di Avs postando un video del

sopralluogo.

Sono climafreghisti – prosegue il leader di SI – e non gli importa se

cittadine e cittadini comuni pagheranno le conseguenze del cambiamento

climatico. Pensano a costruire i lager in Albania – conclude Fratoianni –

buttando milioni e milioni di soldi pubblici invece di proteggere la vita

delle persone.

Il video:

https://tinyurl.com/2rh9deb6

Lo rende noto l’ufficio stampa

Roma, 25 ottobre 2024