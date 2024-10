(ACON) CUCINA FVG. BORDIN: LIBRO PONTONI SULLE UOVA ESALTA NOSTRA IDENTIT

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 (ACON) Codroipo (Ud), 25 ott – “Il Friuli Venezia Giulia vanta

un patrimonio enogastronomico di straordinaria importanza che

rappresenta non solo un volano economico per la Regione, ma anche

un biglietto da visita di eccellenza. La cucina locale, grazie

alla maestria degli chef, diventa un ponte tra territorio e

tavola, unendo sapori autentici e tradizioni millenarie. Tra

questi ambasciatori dell’arte culinaria spicca Germano Pontoni,

che attraverso le sue ricette racconta un legame profondo con la

storia enogastronomica della regione”.

Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Mauro

Bordin, ? intervenuto alla presentazione del volume realizzato

con il contributo dell’Assemblea legislativa Fvg, “Le uova? non

solo frittate”, per complimentarsi con il maestro di cucina

Pontoni, autore della pubblicazione dedicata all’uovo.

“Pontoni ci guida alla riscoperta delle antiche tradizioni

contadine, con un alimento semplice ma fondamentale. L’uovo – ha

aggiunto Bordin – si fa simbolo di un patrimonio che affonda le

radici nella cultura agricola locale e rappresenta un tassello

del mosaico che definisce la nostra identit? gastronomica”.

“L’importanza di alimentarsi correttamente – ha evidenziato

ancora il presidente del Cr Fvg – ? sempre pi? al centro

dell’attenzione pubblica e questa pubblicazione offre un percorso

per chi desidera conciliare gusto e benessere. Scegliere prodotti

di qualit?, rispettando la tradizione e affidandosi ai consigli

degli esperti, ? fondamentale non solo per tutelare la salute, ma

anche per preservare il valore culturale del cibo”.