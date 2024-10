TLB, il kebab napoletano conquista Milano

(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 24 ottobre 2024 > 

> TLB, il kebab napoletano di qualità conquista Milano

> Il format nato a Napoli si espande e apre per la prima volta fuori Campania: nuovo locale nel capoluogo lombardo a due passi dal Duomo, in via Dei Piatti 4

> Prossimi obiettivi: aperture in tutta Italia e poi all’estero

> Il kebab di qualità made in Napoli di TLB arriva nel cuore di Milano e conquista il capoluogo lombardo con il nuovo locale aperto in via dei Piatti 4 (angolo via Torino) a due passi dal Duomo. Tanti i clienti che hanno affollato il punto vendita di TLB in questi primi giorni di apertura, dopo l’inaugurazione avvenuta sabato 19 ottobre scorso