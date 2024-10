(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 24 ottobre 2024 Manovra: Damiani (Fi), proroga bonus Zes segnale forte a sostegno del Sud

“La proroga del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno, prevista nella manovra, è un segnale forte a sostegno del Sud Italia. Dopo aver aumentato la dotazione economica per la Zes unica nel decreto Omnibus, il governo stanzia altri 1,6 miliardi di euro per l’anno prossimo per sostenere le imprese, la competitività e, dunque, l’occupazione. Ho seguito personalmente, fin dall’inizio, la nascita e l’evoluzione della Zes unica, nella consapevolezza della sua rilevanza strategica per il Sud Italia. La nostra priorità è creare un contesto favorevole all’attrazione di nuovi capitali nel Sud Italia, riducendo il divario economico con le regioni del Nord. Con questa misura confermiamo ancora una volta l’impegno concreto dell’esecutivo per il rilancio del Mezzogiorno”. Così il senatore di Forza Italia e capogruppo della commissione Bilancio a Palazzo Madama Dario Damiani.