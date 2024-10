(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 23 ottobre 2024 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL. FOTO-VIDEO) ABUSIVI, DE CORATO (FDI): «A MILANO FANNO QUELLO CHE

VOGLIONO. COMUNE ASSENTE. OCCUPANO STABILI E LI INCENDIANO. INCREDIBILE.

VIGILI STANNO A GUARDARE. BASTA»!*

[image: foto_23.jpeg]

*I Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato presenti davanti allo stabile di

via Petrocchi 40 che domenica 20 ottobre ha preso nuovamente fuoco. **Sotto,

nei video, alcuni occupanti abusivi minacciano senza motivo i residenti e

prendono anche a bottigliate alcune autovetture parcheggiate:*

https://drive.google.com/drive/folders/1rudaGb9U_DUr9ra_kxx5iyS59MJK_t4F?usp=share_link

Milano, 23 Ottobre 2024 –«Lo stabile di via Petrocchi 40, all’angolo con

via Stamira d’Ancona, è oramai da troppo tempo covo di delinquenti e

sbandati che occupano abusivamente il palazzo. Oltre ad occuparlo, gli

abusivi, rappresentano un serio pericolo per i residenti della zona che

spesso vengono minacciati e perseguitati dagli stessi occupanti anche con

spranghe, mazze e bastoni (vedi video). Ciò avviene sia di giorno che

soprattutto di notte quando, gli stessi occupanti, danneggiano spesso le

autovetture dei residenti con lancio di bottiglie di vetro. L’intero

quartiere Gorla-Turro è “terra di nessuno” e gli abitanti della zona sono

disperati ed esasperati ed hanno già presentato un esposto, lo scorso

aprile, alla stazione dei Carabinieri Gorla-Precotto! Nel corso degli

ultimi anni, l’ultimo tre giorni fa (domenica 20 ottobre) all’interno del

palazzo si sono verificati diversi incendi. Tutta questa delinquenza,

insicurezza e degrado, sono il frutto delle mancate promesse da parte del

Comune di Milano e, i cittadini, ancora una volta ne pagano le gravi

conseguenze. Cosa aspettano Sindaco e Giunta ad attuare interventi al fine

di garantire la messa in sicurezza di tutta la zona in particolare dello

stabile di via Petrocchi 40? Perché questi quartieri non vedono mai la

presenza della Polizia Locale»?

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

Parlamentare sulla sicurezza delle periferie italiane ed ex vice Sindaco

delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato*.