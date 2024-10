invito per la stampa: CHEFS FOR CHILDREN – IL BUONO PER IL BENE. Lunedì 21/10 h 14.30

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 Invito per la stampa

Il Sindaco Paolo Pilotto e l’Assessore al Welfare e Salute Egidio Riva

con

Il Vice Presidente Vicario APCI Italia

Vincenzo Butticè

la responsabile progettazione del Centro Mamma Rita di Monza

Sorella Patrizia Pirioni

sono lieti di incontrare i giornalisti per presentare

CHEFS FOR CHILDREN

Il Buono per il Bene

iniziativa speciale in occasione dei 60 anni del centro mamma Rita

lunedì 21 OTTOBRE ore 14.30

Comune di Monza

Sala Giunta, 2° piano