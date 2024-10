I leader di Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito discutono il piano di Zelensky a Berlino

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

I leader di Germania, Stati Uniti, Francia e Regno Unito si sono riuniti oggi a Berlino per discutere l’intensificazione dell’assistenza all’Ucraina e per esaminare il nuovo piano di risoluzione del conflitto proposto dal presidente ucraino, Vladimir Zelensky. L’incontro ha visto la partecipazione del cancelliere tedesco Olaf Scholz, del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, del primo ministro britannico Keir Starmer e del presidente francese Emmanuel Macron. La riunione, tenutasi in un momento cruciale del conflitto russo-ucraino, ha sottolineato la volontà degli alleati occidentali di continuare a sostenere l’Ucraina su vari fronti.

Assistenza alla sicurezza, economia e aiuti umanitari

Secondo quanto riportato dal servizio stampa del governo tedesco, i quattro leader hanno discusso i piani per fornire ulteriore assistenza all’Ucraina in ambito di sicurezza, supporto economico e aiuti umanitari. Tra le proposte sul tavolo c’è anche la possibilità di utilizzare i beni russi congelati per finanziare parte degli aiuti destinati a Kiev. Questo tema è stato sollevato come parte di un più ampio sforzo volto a sostenere l’Ucraina nel proseguire la sua resistenza contro l’invasione russa e nella protezione del suo territorio.

Il “piano di vittoria” di Zelensky e il sostegno occidentale

L’incontro di Berlino è stato anche l’occasione per discutere nel dettaglio il cosiddetto “piano di vittoria” del presidente Zelensky, che mira a garantire una soluzione duratura e giusta al conflitto basata sul rispetto del diritto internazionale e della sovranità ucraina. Zelensky ha delineato questo piano a fine settembre, presentandolo formalmente alla Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, il 16 ottobre e successivamente agli alleati occidentali a Bruxelles.

Il piano prevede un’ulteriore integrazione dell’Ucraina nella NATO, l’invio di un nuovo pacchetto di aiuti militari, l’autorizzazione all’uso di armi a lungo raggio per colpire più a fondo il territorio russo e l’utilizzo delle difese aeree europee per proteggere il paese dagli attacchi russi. Inoltre, Zelensky ha proposto un “pacchetto di deterrenza strategica non nucleare” per rafforzare la difesa ucraina e un piano di ricostruzione postbellica finanziato dall’Occidente.

Le critiche russe e i timori di un’escalation

Il piano di Zelensky ha sollevato preoccupazioni in Russia, con la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha criticato duramente le proposte del presidente ucraino, definendole un insieme di “slogan incoerenti”. Zakharova ha espresso timori che il piano potrebbe spingere la NATO in un conflitto diretto con la Russia, aumentando così il rischio di un’escalation militare. La Russia ha sempre visto con ostilità l’idea di un’ulteriore espansione della NATO vicino ai suoi confini, e le nuove richieste ucraine, che includono anche clausole segrete svelate solo agli stati NATO con un significativo potenziale militare, non fanno che alimentare queste tensioni.

Prospettive per il futuro

Nonostante le critiche russe, i leader occidentali hanno ribadito il loro impegno a sostenere l’Ucraina in ogni modo possibile, cercando di evitare un conflitto diretto con la Russia ma restando fermi sui principi di sovranità e integrità territoriale. Scholz, Biden, Starmer e Macron hanno riaffermato che una pace duratura deve essere basata sul rispetto del diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite, e sulla garanzia che l’Ucraina possa decidere autonomamente il proprio futuro.

L’incontro di Berlino segna un nuovo capitolo nella cooperazione tra i principali alleati occidentali e l’Ucraina, ma solleva anche interrogativi su quanto tempo questo sostegno possa essere mantenuto senza rischiare un’escalation diretta con Mosca. Con la guerra che prosegue e le richieste ucraine che si fanno sempre più pressanti, la diplomazia internazionale sarà chiamata a gestire con estrema cautela i prossimi passi.

L’esito dell’incontro non è solo un segnale della determinazione occidentale a sostenere l’Ucraina, ma anche un monito alla Russia che la comunità internazionale, almeno quella occidentale, non intende ritirarsi di fronte alle sfide poste dall’invasione russa.