ZLS LAZIO, BATTISTI: CHIESTA COMMISSIONE IN CONSIGLIO A TUTELA TERRITORI

ESCLUSI

“Ho chiesto al Presidente della commissione regionale Sviluppo economico,

Enrico Tiero, di convocare la commissione per avere un’informativa

dettagliata in merito alla richiesta di istituzione della Zona Logistica

Semplificata recentemente adottata dalla Giunta Rocca. Un iter, è doveroso

ricordarlo, iniziato con un’apposita delibera, contenente il Piano di

Sviluppo strategico del Lazio, dalla precedente giunta Zingaretti.

L’attuale amministrazione ha proceduto ad aggiornare la delibera precedente

in base alle indicazioni pervenute dalla Presidenza del Consiglio e agli

aggiornamenti normativi. Con questa istanza si richiede un approfondimento

sui criteri di individuazione dei Comuni inclusi nella ZLS al fine di

rispondere alle numerose sollecitazioni dei Sindaci dei Comuni attualmente

esclusi dalla stessa nonostante la presenza di aree industriali”.

Così in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio, Sara Battisti.

“L’istituzione della ZLS – prosegue – da me più volte richiesta dopo

l’esclusione del Lazio dalla Zes, rappresenta una grande opportunità specie

per le zone della nostra regione interessate da gravi crisi occupazionali

nelle quali, favorire nuovi investimenti, significherebbe garantire una

nuova prospettiva di sviluppo. In attesa dell’eventuale via dalla

presidenza del consiglio dei ministri, l’obiettivo della commissione è

quello di dare un contributo e conoscere nel dettaglio l’iter istitutivo e

le relative tempistiche. A tal fine la richiesta sottoscritta dai colleghi

Droghei, Tidei, Novelli, richiede l’audizione: Roberta Angelilli, Vice

Presidente della Regione; i Presidenti delle Province e Città Metropolitana

del Lazio; i rappresentanti delle sigle sindacali regionali e provinciali

di CGIL, CISL, UIL; il Consorzio industriale del Lazio; le Associazioni

datoriali di categoria”.