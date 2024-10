Notti di terrore a Palomar

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

La Consulta giovani di San Giovanni Valdarno presenta il suo primo progetto: una rassegna cinematografica dedicata al genere Horror. Primo appuntamento lunedì 21 ottobre alle 21 con “Coraline e la porta magica”

Da lunedì 21 ottobre inizia la rassegna cinematografica organizzata dalla Consulta giovani del comune di San Giovanni Valdarno dedicata al genere horror dal titolo “Notti di terrore”. L’organo, composto da ragazzi e ragazze dai 19 ai 26 anni, si è costituito lo scorso anno con lo scopo di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa e sociale della comunità con impegno, passione ed entusiasmo.

“Come primo evento ufficiale – commentano i componenti della Consulta – abbiamo pensato alla proiezione di film perché il cinema è uno strumento universale per unire le persone e spingere la socialità. Inoltre, essendo ottobre il mese di Halloween, è perfetto per promuovere cultura sul genere horror, tanto amato da tutte le fasce d’età, specie dai giovani”.

“Sono contento – le parole dell’assessore alle politiche sociali e giovanili Alberto Marziali – di vedere che il primo progetto della Consulta ha preso forma con questa rassegna che trasforma il terrore in un’esperienza condivisa, quasi catartica. La Consulta dei Giovani ha scelto il linguaggio simbolico del genere horror per esprimere emozioni e paure che spesso è difficile mettere in parole. Attraverso questa rassegna, non solo si crea un momento di socialità, ma anche di introspezione e riflessione collettiva. L’horror, apparentemente lontano dalla realtà, in realtà tocca le ansie e le inquietudini profonde che rispecchiano le sfide interiori che molte persone affrontano nel loro percorso di vita.Complimenti per aver saputo unire cultura, emozioni e partecipazione in modo così significativo, offrendo a se stesi e alla comunità giovanile un’occasione unica per riflettere e connettersi”.

La rassegna si struttura in 4 serate a Palomar, casa della cultura con inizio sempre alle 21. Primo appuntamento lunedì 21 ottobre con “Coraline e la porta magica” film in stop motion del 2009 del regista Henry Selick. A seguire lunedì 28 ottobre “The Grudge” film del 2004, diretto da Takashi Shimizu con protagonista Sarah Michelle Gellar per proseguire con sabato 2 novembre con “Noi” horror del 2019 scritto e diretto da Jordan Peele. Infine chiude il ciclo, lunedì 4 novembre, “Cloverfield”, monster movie del 2008, diretto da Matt Reeves e prodotto da J. J. Abrams.

I film horror sono stati selezionati in base a 4 sottogeneri di riferimento e, all’inizio di ogni serata, sarà fatta una breve introduzione per spiegare la scelta e le caratteristiche del film. Gli ingressi sono gratuiti.