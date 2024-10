(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 17 ottobre 2024 **Domani a San Rossore 75 studentesse a scuola di cybersicurezza**

/Scritto da Tiziano Carradori, giovedì 17 ottobre 2024 alle 11:33/

Domani, venerdì 18 ottobre, dalle 10 alle 16 settantacinque studentesse

delle superiori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Massa Carrara,

Prato e Arezzo, a scuola di cybersicurezza, vivranno un’esperienza

particolare presso le Cascine Vecchie nel Parco Regionale di Migliarino di

San Rossore a Pisa.

Infatti, per la prima volta in Toscana, il Cybersecurity National Lab e la

Scuola Imt Alti Studi Lucca, con il supporto della Regione Toscana,

insegneranno loro a proteggersi dagli attacchi informatici che possono

determinare perdita di dati, di denaro e anche avere pesanti riflessi sulla

propria reputazione.

Lo faranno attraverso il gioco, con una Escape room virtuale e divise in 15

squadre da cinque componenti ciascuna, in gara per riuscire a

“scappare” dalle trappole del web e dei social e con un premio alle

prime tre classificate.

Il workshop sarà anche l’occasione per presentare The Big Game, il

programma di formazione e gioco che il Cybersecurity National Lab propone

gratuitamente ogni anno attraverso percorsi che, da dicembre fino a maggio,

consentono agli studenti e alle studentesse di acquisire competenze

tecniche, giocando.

In una delle room che affronteranno si confronteranno con uno dei primi se

non il più famoso cifrario della storia: quello di Cesare, con l’obiettivo

di imparare ad usare anche questo metodo per rendere più sicure le loro

conversazioni.

Tra gli obiettivi della giornata ci sono il far capire loro che la

cybersicurezza è importante e può anche essere divertente oltre che

utile; insegnare loro a tenere gli occhi aperti per intercettare il rischio

che si presenta quando si è sui social e infine riuscire a formare giovani

hacker etiche.

La scelta tutta femminile deriva dal fatto che le donne in gruppo lavorano

meglio degli uomini e sviluppano una straordinaria solidarietà tra loro.