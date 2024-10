(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

*Bonelli: ".Per Francia, Spagna e Germania nessun modello Italo- Albanese.

Da Meloni solo propaganda e spreco di denaro pubblico

“A Giorgia Meloni, che continua a difendere le politiche sui centri di

rimpatrio allestiti sull’altra sponda dell’Adriatico, rispondiamo come ha

fatto Emmanuel Macron a poche ore dal Consiglio UE a Bruxelles: Non esiste

nessun modello italo-albanese. Lo stesso pensiero è condiviso dal primo

ministro spagnolo Pedro Sanchez e dal cancelliere tedesco Olaf Scholz,”

Così Angelo Bonelli, leader di Europa Verde e parlamentare di AVS.

“Il governo italiano sta mettendo in scena una classica operazione di

distrazione di massa per distogliere l’attenzione dal fallimento delle

politiche economiche della prossima manovra, sperperando i soldi dei

contribuenti. Che modello è trasferire 16 migranti in Albania, utilizzando

una nave da guerra che può ospitare 200 passeggeri, al costo di 18.000 euro

per migrante? Per poi scoprire che quattro di loro dovranno rientrare

perché sono minorenni o fragili,” prosegue Bonelli.

Il leader di Europa Verde attacca duramente: “I due centri per migranti in

Albania costeranno quasi 1 miliardo di euro nei prossimi 5 anni, ovvero

55.000 euro al giorno. Presidente, noi difendiamo esseri umani e ci

opponiamo al tentativo di relegarli in una sorta di ‘Guantanamo europea’.

Continueremo a fare tutto il necessario per fermare questa deportazione,”

conclude Bonelli.

