(AGENPARL) – gio 17 ottobre 2024 *Oggetto: Attivato presso la Casa di cura Tortorella l’ambulatorio per la

prevenzione e gestione della gravidanza a rischio, diretto dal professore

Mario Polichetti e accreditato con il Servizio sanitario nazionale *

Presso la Casa di Cura Tortorella di Salerno è attivo un ambulatorio

dedicato alla prevenzione e gestione della gravidanza a rischio, diretto

dal professor Mario Polichetti. L’ambulatorio, accreditato con il Sistema

sanitario nazionale (Ssn), consente alle pazienti di accedere ai servizi

utilizzando la ricetta del proprio medico di famiglia.

Il professor Polichetti sottolinea l’importanza di un supporto

specialistico per le gravidanze a rischio, offrendo un percorso di

assistenza mirato e personalizzato grazie all’esperienza della sua equipe

multidisciplinare. Le pazienti possono prenotare le visite contattando il

centro di prenotazioni della clinica.

“Questo ambulatorio è stato istituito per offrire un percorso di cura

specializzato per le gravidanze a rischio, sia per la prevenzione che per

la gestione. Le pazienti saranno seguite da un’equipe multidisciplinare,

garantendo assistenza personalizzata e di alta qualità. Grazie

all’accreditamento con il Sistema sanitario nazionale , sarà possibile

accedere a questo servizio utilizzando la prescrizione del proprio medico

di base”, ha detto Polichetti.

Le pazienti interessate possono prenotare la propria visita contattando

direttamente il centro di prenotazioni della Casa di Cura Tortorella di

Salerno. Il servizio garantisce assistenza completa e continuativa per

tutta la durata della gravidanza.

“L’obiettivo principale del nostro ambulatorio è garantire un percorso

sicuro per tutte le donne che affrontano una gravidanza a rischio.

Attraverso controlli mirati e una stretta collaborazione con i medici di

base, possiamo intervenire tempestivamente per prevenire o gestire

complicazioni che potrebbero mettere a rischio la salute della madre e del

bambino – ha continuato Polichetti -. Il nostro team lavora in sinergia per

fornire un’assistenza a 360 gradi, con un monitoraggio costante e

l’utilizzo delle tecnologie più avanzate. Questo ci permette di offrire

alle future mamme tutta la tranquillità e il sostegno necessari durante