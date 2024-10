(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

STELLANTIS, APPENDINO (M5S): MELONI SCAPPA COME CONIGLIO, GOVERNO SENZA CORAGGIO

“Non posso essere ottimista quando la Presidente del Consiglio va al Senato, parla di automotive e non ha il coraggio di citare una volta Stellantis, non ha il coraggio di citare una volta l’Ingegner Elkann. All’opposizione ruggiva come una leonessa e adesso scappa come un coniglio? Ho capito che quando la Presidente Meloni diceva in quest’aula che il motto era “non disturbare chi vuole fare” intendeva non disturbare chi è potente. Non ci stupiamo più, perché il coraggio o ce l’hai o non ce l’hai ed evidente che questo governo il coraggio non ce l’ha.” Ha dichiarato la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle intervenendo alla Camera

