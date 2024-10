(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 Medicina, Sasso (Lega): importante passo avanti per stop a test ingresso

Roma 16 ott. – “Oggi si compie un importante passo avanti in una delle battaglie della Lega: l’ok in commissione Istruzione al Senato al provvedimento promosso dal collega Marti che elimina i test di accesso a medicina è un atto che valorizza l’impegno dei ragazzi che vogliono intraprendere questo percorso di studi. Si archivia la stagione dei questionari e si lascia al merito e alla voglia di fare di ciascuno studente la possibilità di proseguire nel proprio percorso formativo. Una scelta di buonsenso che guarda in prospettiva anche all’incremento del personale sanitario del SSN, fondamentale per garantire l’assistenza a tutti i cittadini. Lo avevamo promesso, lo abbiamo mantenuto”.

Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in commissione Cultura e Istruzione, Rossano Sasso.