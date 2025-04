Presidente della Repubblica Srpska: “I musulmani di Sarajevo hanno creato un ministero per Dodik, nessuno nella Repubblica Srpska ha chiesto conflitti, rispettiamo Dayton”

(AGENPARL) - Roma, 6 Aprile 2025

Il presidente della Repubblica Srpska, Milorad Dodik, ha ribadito il proprio impegno nei confronti del popolo serbo della Bosnia, dichiarando: “Non tradirò il popolo e non mi tirerò indietro finché avrò il suo sostegno.”

Dodik ha respinto con decisione le crescenti pressioni e retoriche provenienti dalla Federazione di Bosnia ed Erzegovina, sostenendo che la Republika Srpska rimane fermamente ancorata alla lettera dell’Accordo di Dayton, cercando la difesa dei propri diritti attraverso i canali istituzionali, e non tramite provocazioni o conflitti.

In riferimento ai recenti messaggi pubblici del Ministro degli Affari Esteri, Elmedin Konaković, Dodik ha affermato che stanno “distruggendo la Bosnia-Erzegovina costituzionale”, e che Konaković sta portando avanti un’agenda esclusivamente bosniaca-musulmana:

Con tono polemico, Dodik ha dichiarato:

“I musulmani di Sarajevo hanno creato un ‘ministero per Dodik’, non ce n’è uno che non dica qualcosa contro di me. Mi hanno trasformato nell’incarnazione di una brutta storia, e ora attaccano quella storia.”