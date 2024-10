(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 *MATERNITÀ SURROGATA, GARDINI (FDI): PASSO DECISIVO PER DIFESA DIRITTI

UMANI CON OK SENATO*

*”Vergognosa capriola della sinistra su questa tematica”*

“Con l’ok definitivo del Senato è stato compiuto un passo decisivo per la

difesa dei diritti umani, approvando la legge che introduce il reato

universale di maternità surrogata. Da donna non posso che dirmi

estremamente felice, da cittadina che partecipa alla vita politica sono

costretta a notare la vergognosa capriola della sinistra su una tematica

così delicata. Infatti, mentre nel 2016, tutti gli eurodeputati italiani si

schierarono contro il rapporto della deputata belga De Sutter, oggi ci

troviamo di fronte a una sinistra favorevole a tale abominio. Finalmente,

il provvedimento approvato al Senato, fortemente voluto da Fratelli

d’Italia, mette fine alla vergognosa pratica dell’utero in affitto, che

riduce il corpo delle donne a merce e mina la dignità umana. Con questa

legge si rafforza la tutela del diritto dei bambini a crescere in un

ambiente sicuro e protetto, ponendo un argine al turismo procreativo e

rendendo punibili anche le condotte commesse all’estero dai cittadini

italiani. È una conquista di civiltà che protegge la vita e i valori

fondamentali della nostra società”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Elisabetta Gardini.

Roma, 16 ottobre 2024