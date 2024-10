(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

LATINA, PALAZZO: «SOLIDARIETÀ FEMMINILE A SINDACO CELENTANO, SI VERGOGNI CHI L’HA COLPITA IN MODO VIGLIACCO»

Roma, 16 ottobre 2024 – «Esprimo la mia più sincera e forte solidarietà a Matilde Celentano, sindaco di Latina, in questi giorni vittima di vergognosi attacchi e insulti sui social».

Lo ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, al Turismo e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Tutte le donne, in particolare quelle che affrontano battaglie personali difficili come quella del sindaco Celentano, meritano rispetto e sostegno. Sono al fianco di Matilde e di tutte le donne che ogni giorno devono combattere contro pregiudizi e discriminazioni. Nessuna offesa può oscurare il valore, la forza e la dignità di chi guida le nostre istituzioni con coraggio e determinazione», ha sottolineato l’Assessore.

«I social dovrebbero rappresentare un luogo di dialogo e confronto civile, non un’arena per la violenza verbale. Mi auguro si possa risalire agli autori degli insulti», ha concluso l’assessore Elena Palazzo.