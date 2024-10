(ACON) ASSESTAMENTO BIS. OK AULA ART 8: RESPINTE RICHIESTE OPPOSIZIONI / 2

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(ACON) Trieste, 16 ott – Tra i desiderata dei consiglieri delle

Opposizioni inerenti l’articolo 8 sulla salute del disegno di

legge 26, Serena Pellegrino (Avs) avrebbe voluto la redazione di

una lista dei canili sanitari del Fvg e di ricovero e custodia

convenzionati con i Comuni; pi? fondi per i caregiver familiari;

l’implementazione delle prestazioni di cura e riabilitazione a

favore delle persone affette da disturbi di personalit?

borderline.

Rosaria Capozzi (M5S) aveva chiesto le cosiddette Palestre della

salute e che fosse eliminato il limite di 30mila euro di Isee per

sostenere coloro che soffrono di alopecia. Anche Simona Liguori e

i colleghi del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg avevano posto il

problema degli affetti da alopecia, chiedendo di sostenere una

campagna informativa per incentivare la richiesta di contributi

da parte di chi ne soffre, respingendo poi la richiesta di ritiro

avanzata dall’assessore Riccardi in quanto, ha detto la

consigliera, la Regione ? gi? in ritardo nell’affrontare la

questione.

Ad entrambi, si era unita Laura Fasiolo (Pd), proponente anche di

una linea contributiva maggiore per le spese di

telesoccorso-telecontrollo, inclusa l’attivazione di un servizio

di custodia chiavi con pronto intervento, e una per la

telemedicina.

Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) avrebbe voluto uno sforzo

finanziario per gli ex Comuni capoluogo della regione affinch?

realizzassero adeguati spazi di accoglienza dei migranti, secondo

un’idea poi sottoscritta anche dal Pd, e anche poter abbattere le

spese di presa in carico di chi ? affetto da patologie

dementigene o degenerative e delle loro famiglie.

Avere una visione di ampio raggio portando la ricerca di

eccellenza nell’hub dell’ospedale triestino di Cattinara,

sfidando i privati: questa, a seguire, la richiesta nelle parole

di Francesco Russo (Pd). Promessa di stabilizzazione delle Asr

fatta dall’assessore Riccardi, per l’intervento poi di Roberto

Cosolini (Pd), oltre all’esigenza di avere dirigenti generali

capaci e idonei, indispensabili per il buon funzionamento del

Sistema sanitario regionale (Ssr). Un aspetto, quello del buon

management, evidenziato anche da Massimo Moretuzzo (Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg).

Di rimando, Riccardi ha smentito di aver detto, a dicembre

scorso, che non ci sarebbero stati aggiustamenti nelle manovre

finanziarie successive per le Aziende sanitarie e, a seguire, ha

difeso la qualit? dei dirigenti del Ssr facendo presente che

diversi di loro sono professionisti inseriti in Regione gi? ai

tempi delle Giunte di Centrosinistra.

