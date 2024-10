(ACON) ASSESTAMENTO BIS. CALLIGARIS (LEGA): SPORT, 300 MILA EURO AL GORIZIANO

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

Trieste, 16 ott – "Lo scorrimento della graduatoria per

la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi porter?

297.107,42 euro nel goriziano per i lavori da effettuare nelle

strutture”.

Ad annunciarlo in una nota ? Antonio Calligaris, capogruppo in

Consiglio regionale della Lega Fvg.

“Finanziare questa graduatoria significa consentire non solo agli

atleti, ma anche alle ragazze e ai ragazzi pi? giovani del nostro

territorio di potersi allenare in strutture moderne e sicure. Per

questo motivo ho voluto contribuire personalmente con un

emendamento durante l’approvazione di questo mini assestamento

autunnale” spiega Calligaris.

“Le strutture finanziate a Gorizia – prosegue l’esponente della

Lega – sono l’Ugg, l’impianto sportivo comunale del tennis della

Campagnuzza e la palestra comunale di Lucinico che riceveranno

rispettivamente 39.965,50 euro per la manutenzione del campo da

gioco, 16.562,12 euro per la sostituzione della protezione

antitrauma e 40.000 euro per la tinteggiatura della palestra e il

rifacimento della zona docce. A Cormons 39.976,35 euro serviranno

per sostituire la pavimentazione del campo di tiro con l’arco,

mentre a Farra sar? sostituito l’impianto di riscaldamento della

palestra comunale con i 40.000 euro richiesti e finanziati”.

“Il Palazzetto dello sport ‘Ciro Zirmolo’ di Gradisca ha ottenuto

39.357,20 euro per la sostituzione dei corpi illuminanti, mentre

29.250,25 euro serviranno per la manutenzione del campo da gioco

e la tinteggiatura degli spogliatoi del campo comunale per il

gioco del baseball – Sant’Elia a Redipuglia. Infine – conclude

Calligaris – a Monfalcone con 37.196 euro saranno effettuati

lavori di manutenzione degli spogliatoi e dei servizi igienici

della Societ? tennis e 14.800 euro si aggiungeranno ai 54.489,31

euro gi? ottenuti dall’A.s.d.Unione Fincantieri Monfalcone per la

manutenzione del campo da gioco e l’installazione dei seggiolini

in tribuna dello stadio Boito”.

