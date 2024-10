(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 *Abbonamento trasporto pubblico: fino a marzo 2025 si può chiedere il rimborso del 70 per cento e del 100 per cento per gli under 26 grazie al fondo idrocarburi*

I cittadini residenti nel territorio del comune di Ravenna titolari di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale e regionale su ferro e su gomma, che hanno acquistato o acquisteranno un *abbonamento annuale nel periodo compreso tra il 1° agosto 2024 e il 31 gennaio 2025*, sostenendo un costo superiore ai 50 euro, potranno chiedere il rimborso.

La richiesta di rimborso dovrà essere presentata *entro il 14 marzo 2025* all’azienda di trasporto che ha emesso l’abbonamento: Start Romagna per il trasporto pubblico locale (Tpl) (https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/jbmc7y/yluqs4/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuc3RhcnRyb21hZ25hLml0L3JpbWJvcnNvLWlkcm9jYXJidXJpLw?_d=99F&_c=3b55b6e1 [1]) e Trenitalia (Tper) per gli abbonamenti al trasporto su ferro (https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/jbmc7y/yluqs4/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cudHJlbml0YWxpYXRwZXIuaXQvcy9yaW1ib3Jzby1pZHJvY2FyYnVyaQ?_d=99F&_c=08ca5329 [2]).

Il rimborso, *che avverrà a partire da giugno 2025*, è pari al 70% del costo effettivamente sostenuto dall’utente per l’acquisto dell’abbonamento, ma aumenta al 100% per gli abbonamenti Under 26.

Gli utenti sprovvisti di collegamento a internet si possono rivolgere, previo appuntamento telefonico, all’Ufficio front office e accoglienza del Servizio sociale – sede di via D’Azeglio 2, 0544.482550.

