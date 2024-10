Comunicato stampa: Cervia social food. “A pranzo con Stefano” festa di raccolta fondi.

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

La famiglia Macori, in ricordo dell’amatissimo Stefano, ha voluto, con determinazione, una grande festa “A pranzo con Stefano”, che si è svolta domenica 13 ottobre 2024 presso Cucinasorriso, la cucina popolare di Cervia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Quasi 200 cittadini hanno risposto all’invito della famiglia Macori, dando vita a un momento di incontro, di gioia e di solidarieta.

Il pranzo è stato curato dall’Osteria La Ciurma; il bellissimo concerto è stato opera della Tam Tangram Band di Forlì e i volontari di Cucinasorriso, insieme ai ragazzi e agli educatori di Ikebana, hanno accolto gli ospiti, servito il pasto e cercato di far comprendere l’anima della cucina popolare.

Tutte le entrate, pari a circa 3.000 €, per volontà della famiglia Macori sono destinate all’attività di Cervia social food ed in particolare verranno utilizzate per la realizzazione di un mobile da collocare nella sartoria sociale Risvolto di via Savonarola 5, nel centro storico di Cervia.