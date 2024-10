COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATI DI MARTEDI 15 OTTOBRE

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

AGORA'. CICLO DI INCONTRI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE, RIVOLTI IN PARTICOLARE AI GIOVANI

Nel mese in cui si celebra la Giornata mondiale per la Salute mentale, che promuove la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo, e in continuità con i temi trattati nell' appena concluso Festival della Salute (extra G7) coordinato dal Comune, prende il via “Agorà”, un nuovo, diverso punto di ascolto nell'ambito del progetto “Servizi di Sollievo” a cura del Comune di Ancona – Servizi Socio-Assistenziali e Coordinamento ATS11 e del Centro di salute mentale dell’AST di Ancona, congiuntamente alla Cooperativa A.L.P.H.A.

Il progetto è finanziato tramite fondi della Regione Marche per sostenere interventi di prevenzione e promozione della salute mentale rivolti alle fasce giovanili e alla comunità sociale.

Gli incontri -organizzati presso i locali della Polisportiva Solidalea, in Via Enrico Sacripanti 7, sono aperti e gratuiti per tutti i cittadini.

I temi trattati sono un’importante occasione per accendere i riflettori su tematiche che non riguardano solo chi vive direttamente una condizione di disagio psicologico, ma che coinvolge l’intera comunità. Il calendario delle iniziative, è il seguente:

Giovedì 17 ottobre: Boomer vs Generazione Z – Dov’è il punto d’incontro?

L'incontro condotto dal dott. Filippo Sabatini, pedagogista, verte sul tentativo di avvicinare due generazioni apparentemente molto distanti tra loro, incoraggiando genitori e figli adolescenti a trovare un linguaggio comune per comunicare tra loro.

Giovedì 21 Novembre: Il vuoto dentro – L’espressione di un mondo.

Il Dott. Stefano Milano, psicologo-psicoterapeuta, si soffermerà sul vuoto che sperimentano sempre più spesso le nuove generazioni, nel quale emozioni e sentimenti concreti rimangono inespressi. La mancanza di questi può essere un meccanismo di difesa all’interno di un’esistenza troppo piena? Questo il quesito su cui ci si confronterà.

Giovedì 12 Dicembre: Corpo e mente – Il gioco degli specchi.

A cura della dott.ssa Antonella Mazzanti, psicologa- psicoterapeuta, l'appuntamento è dedicato a “ciò che si si nasconde dietro il corporeo”, tela principe sulla quale vengono dipinte le parti più inconsce del sé.