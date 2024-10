(ACON) ASSESTAMENTO BIS. DI BERT (FP): MANOVRA RAGIONATA E PONDERATA

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

Trieste, 15 ott – "Una misura ragionata e ponderata, che

rafforza e consolida determinate linee, gi? individuate per tempo

e finanzia progetti strategici. Per tanto, respingo al mittente

tutte le critiche sentite nel corso della discussione generale”.

Cos? commenta in una nota il consigliere regionale Mauro Di Bert,

capogruppo di Fedriga presidente, a margine della replica come

relatore di Maggioranza dell’Assestamento autunnale, oggetto dei

lavori d’aula da oggi.

“Questa Maggioranza regionale ? stata tacciata di scarsa

convinzione, di non avere ben presente le priorit?, di avere

tante risorse a disposizione e di non sapere come impegnarle –

ricorda l’esponente di Fp – critiche ideologiche e, se prima

avevo solo il dubbio che qualcuno non apprezzasse la solidit? del

bilancio regionale e la disponibilit? di fondi, dopo la

discussione generale di questa mattina, n? ho la certezza”.

“A chi continua a muovere queste critiche – conclude Di Bert

-ricordo che questa maggioranza regionale ha le idee chiare su

dove impegnare le risorse, ovvero su quelle voci che sono in

grado di agire come un volano e creare ricchezza e occupazione

per questa regione”.

