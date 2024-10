Vieni che non ti faccio niente di Maurizio Di Pierro apre la nuova stagione del Teatro Nuovo – 18 ottobre

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

*“VIENI CHE NON TI FACCIO NIENTE” *

*Con lo spettacolo “one man show” dell’attore e regista Maurizio Di Pierro

si apre la nuova stagione del Teatro Nuovo*

*Venerdì 18 ottobre – Sipario alle 21*

Un *caleidoscopico, travolgente, divertente, nostalgico, emozionante

viaggio indietro nel tempo* per *ridere e sorridere di noi stessi*

ricordando *come eravamo*, *ripercorrendo i mitici anni ’80* con una *guida

d’eccezione*, il *regista e attore Maurizio Di Pierro, in versione one man

show*.

*Questo, e tanto altro*, proporrà “*Vieni che non ti faccio niente*”, lo

*spettacolo* che *venerdì prossimo, 18 ottobre*, *aprirà ufficialmente la

nuova, ricchissima stagione del Teatro Nuovo* con oltre *30 appuntamenti

tra prosa, musica, comicità ed eventi esclusivi*.

Gli *indimenticabili anni ’80 torneranno dunque assoluti protagonisti sul

palco del Nuovo* attraverso una *carrellata di musiche, immagini, video*

che porteranno gli *spettatori a ripercorrere alcuni dei momenti più

iconici di quel decennio*, tutto *scandito dagli irresistibili e a tratti

irriverenti monologhi di Maurizio Di Pierro* che con *questo spettacolo

taglia un traguardo importante nella sua già lunga e brillante carriera

artistica*:

*“Dopo 41 anni si avvera il mio sogno: un One man show* – evidenzia nelle

sue note di regia, *Maurizio Di Pierro* – *Scritto** con la collaborazione

dell’amico, giornalista e autore Eugenio Caliandro, con il quale abbiamo

delineato il percorso che porterà a rivivere quei meravigliosi anni, lo

spettacolo si struttura su un lavoro di squadra grazie alla preziosa

sinergia con un gruppo di grandi professionisti: il Maestro Franco Speciale

direttore dell’Accademia Musicale “Nota Bene”, con la sua chitarra; la

coreografa e danzatrice Antonella Chirulli con il talentuoso corpo di ballo

della sua Scuola di danza Chorégraphie composto da Nicole Colucci, Ludovica

Del Gaudio, Maria Semeraro, Sabrina Semeraro; Fabiana Caruso, nella doppia

veste di splendida ballerina solista e assistente di scena, Fabio Filomena,

cui è affidata la direzione tecnica, Pino Di Michele al suono e alle luci,

Raffaele Raguso, direttore di palco, Piero Elia alla grafica e Rosa

Semeraro alla produzione. *

*Uno staff corposo e validissimo – continua Di Pierro – per garantire la

messa in scena di meccanismo che dovrà girare alla perfezione per creare la

giusta atmosfera di uno spettacolo che garantirà divertimento, balletti

coinvolgenti, musiche, rigorosamente anni ’80, sorprese e ospiti

graditissimi, primo fra tutti, il comico e cabarettista Tommy Terrafino che

durante la sua performance saprà coinvolgere il suo pubblico con la sua

verve ironica e graffiante”.*

*Vieni che non ti faccio niente*

Venerdì 18 ottobre – Teatro Nuovo Martina Franca

Sipario: ore 21

Biglietti: 10 euro

*Special guest: Tommy Terrafino *

*TEATRO NUOVO* Martina Franca

via Fanelli 25/31 – Martina Franca (Ta)

