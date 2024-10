(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

VERSO L’OSSERVATORIO SU CULTURA E CREATIVITÀ IN VENETO

Grazie al finanziamento della Regione Veneto, Ca’ Foscari e Iuav stanno creando la base di dati per comprendere meglio condizioni e traiettorie di sviluppo di Musei, Spettacolo dal vivo, Cinema, Industrie Creative e sistema dei grandi eventi. Il mondo culturale veneto è chiamato a partecipare alla progettazione dell’Osservatorio. Primi dati sulle “Olimpiadi Culturali”: finora proposti 27 eventi, solo 3 in Veneto

lunedì 21 ottobre 2024

Aula 5A, campus San Giobbe, Università Ca’ Foscari, Venezia

ore 14.00

VENEZIA – Avviata grazie a finanziamenti di Regione Veneto (DGR 553/2023 – Assegni di ricerca), prende forma la ricerca per la costruzione dell’Osservatorio su cultura e creatività in Veneto. Un importante e ambizioso progetto che amplia il lavoro già avviato dal centro aiku – Arte Impresa Cultura dell’Università Ca’ Foscari Venezia con la mappatura dell’ “Ecosistema delle Arti Performative”.

Lunedì 21 ottobre 2024 (ore 14.00, Aula 5A del Campus San Giobbe) il team condividerà i primi risultati di ricerca e chiederà di contribuire alla progettazione dell’Osservatorio ai policy maker e agli operatori della cultura e della creatività in Veneto.

A partire dalla normativa regionale che prevede la costituzione di un ‘Osservatorio regionale dello spettacolo dal vivo’, il progetto di ricerca si propone di estendere il campo d’indagine – come avviene nelle regioni italiane ed europee che già si sono dotate di questo strumento – per comprendere il ruolo delle risorse culturali e creative come elementi chiave per lo sviluppo e la competitività del territorio.

Il futuro Osservatorio su cultura e creatività in Veneto si pone quindi l’obiettivo di mappare e analizzare i domini di Arti performative, Cinema, Industrie Culturali e Creative, Patrimonio Culturale, Spazi culturali e creativi indipendenti e "Olimpiadi Culturali", per fornire dati aggiornati e informazioni dettagliate sull’intero settore, contribuendo così allo sviluppo di politiche culturali mirate e coerenti con la Strategia di Sviluppo Intelligente.

Principale dato per la costruzione dell’Osservatorio è la mappatura del numero di soggetti operanti sul territorio nei vari ambiti della cultura e creatività, ma le ricerche stanno analizzando anche altre metriche, quali ad esempio dati su lavoro, occupazione e tipologie di spazi, per restituire una fotografia più completa possibile.

Finora sono stati mappati dai ricercatori in Veneto:

più di 2500 istituti della cultura (come definiti dall’Art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), rispetto ai 996 censiti da Istat e dal Ministero della Cultura (dati del 2022) che di fatto non rilevano gli archivi regionali e le Ville Venete aperte al pubblico;

circa 500 spazi teatrali, un dato in aggiornamento ma che sicuramente indica un’incidenza positiva sulla fruizione teatrale, tanto che se si va ad osservare la tipologia di spazio, il 37% sono teatri, il 31% sono spazi polivalenti e multifunzionali che hanno quindi un ruolo chiave nell’offerta culturale e nell’accessibilità al pubblico.

circa 23000 imprese creative e culturali attive (4,8% sul totale dell’economia regionale) con circa 140000 lavoratori occupati (tra dipendenti e liberi professionisti), ovvero il 61% dell’economia generale (dati del 2023);

per ora sono 27 in tutta Italia gli eventi culturali che rientrano nella rassegna "Olimpiade Culturale” come eventi collaterali alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano – Cortina 2026. Di questi il 48% sono svolti in Lombardia. Attualmente solo 3 eventi culturali legati ai giochi invernali sono presenti sul territorio veneto e solo uno nella Conca Ampezzana dove avvengono il 70% delle gare.

finora si contano 130 spazi culturali e creativi indipendenti in Veneto, con una maggiore concentrazione a Venezia. Un dato che fotografa solo parzialmente questo campo d’indagine complesso ed eterogeneo.

Il progetto ha come capofila la Venice School of Management (Centro aiku) ed il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari, in partenariato con l’Università Iuav di Venezia. Il gruppo di ricerca interateneo, già operativo, è composto da sei giovani ricercatrici e ricercatori, sotto la supervisione dei docenti Fabrizio Panozzo (Università Ca’ Foscari), Maurizio Busacca (Università Ca’ Foscari) e Stefania Tonin (Università Iuav di Venezia).

L’evento, attraverso sessioni plenarie e tavoli di lavoro tematici, si configura come un momento di dialogo e interazione tra il gruppo di ricerca, istituzioni e operatori di settore, con l’obiettivo di discutere i risultati intermedi per definire di concerto azioni che rispondano ai bisogni effettivi del settore. Saranno tre i tavoli di lavoro tematici che coinvolgeranno in modo attivo gli operatori di settore con interventi mirati da parte di figure chiave e stakeholder d’area.

PROGRAMMA:

14:00 – 14:30 – Accreditamento e welcome coffee

14:30 – 15:30 – Saluti istituzionali e introduzione ai lavori (Aula 5A)

Tiziana Lippiello, Rettrice, Università Ca’ Foscari

Valeria Mantovan, Assessore all’istruzione, Lavoro, Formazione e Pari Opportunità, Regione del Veneto

Francesca Scatto, Presidente Commissione Cultura, Consiglio Regionale del Veneto

Santo Romano, Direttore dell’Area Politiche economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, Regione del Veneto

“Ecosistemi territoriali e competenze per la cultura e la creatività in Veneto. Il sostegno della politica di coesione regionale agli operatori del settore cultura, creatività e spettacolo”

Davide Crippa e Francesco Musco, Università Iuav di Venezia, “Il progetto regionale di community dei ricercatori”

Alessio Cotugno, Università Ca’ Foscari Venezia, “Le produzioni culturali dell’Università”

Introduzione ai tavoli di lavoro

Monica Calcagno, Professoressa di management dell’innovazione, Venice School of Management e centro aiku – Arte Impresa Cultura

Fabrizio Panozzo, Professore di Politiche Culturali, Venice School of Management e centro aiku – Arte Impresa Cultura

Stefania Tonin, Professoressa di Economia Applicata, Dipartimento di Culture del Progetto, Università Iuav di Venezia

15:30 – 17:30 – Tavoli di lavoro in parallelo

Tavolo 1 – Spettacolo dal vivo e Cinema (Aula 5A)

Modera: Fabrizio Panozzo

Presentano: Enrica Sampong e Leonardo Mozzato, Ricercatrici Università Ca’ Foscari di Venezia

Discutono:

Claudia Marcolin, Direttrice generale Teatro Stabile del Veneto

Giancarlo Marinelli, Direttore Arteven

Anna Zago, Presidente RES

Pierluigi Cecchin & Marco Sartore, AGIS

Federico Pupo, Fondazione Arena

Jacopo Chessa, Direttore generale Veneto Film Commission

Marco Caberlotto, Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Veneto

Viviana Carlet, Direttrice Artistica Lago Film Festival

Tavolo 2 – Industrie Creative, grandi eventi e “Olimpiadi della Cultura” (Aula Saraceno)

Modera: Stefania Tonin

Presentano: Federica Antonucci e Antonella Peli, Ricercatrici Università IUAV di Venezia

Discutono:

Maurizio Ambrosi, Fondazione Cariverona

Valentina Colleselli, Direttrice Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi

Andrea Galeota, Camera di Commercio di Padova

Alice Marcato, Direttrice Politecnico Calzaturiero

Adriano Oggiano, Socio Associazione Gessner

Roberto Paladini, Direttore CNA Venezia

Antonella Tormen, Project Manager, Centro Consorzi Belluno

Una Rappresentante di ADI Associazione il Disegno Industriale

Tavolo 3 – Beni Culturali e Spazi Culturali Indipendenti (Aula 3A)

Modera: Monica Calcagno

Presentano: Giulia Maragno e Caterina Ottobrini, Ricercatrici Università Ca’ Foscari di Venezia

Discutono:

Cristiana Collu, Direttrice Fondazione Querini Stampalia

Maria Teresa Dal Bò, Direzione regionale Musei Nazionali Veneto, Responsabile promozione e innovazione per il patrimonio culturale

Alessia Fortunato, Porto Burci, Vicenza

Federica Franzoso, Caposettore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, Comune di Padova

Monica Martignon, Segretaria Sezione Veneto – Associazione Nazionale Archivistica Italiana

Debora Nicoletto, Dolomiti Hub, Feltre

17:30 – 18:15 – Discussione plenaria e prossimi passi del progetto

Le ricercatrici del progetto restituiscono i risultati emersi durante i tavoli di lavoro, per lasciare poi spazio alle riflessioni finali e definire collettivamente i successivi sviluppi del progetto.

18:15 – 18:30 – Commento conclusivo

Fausta Bressani, Direttrice, Direzione Beni, Attività culturali e Sport, Regione del Veneto

18:30 – 19:30 – Aperitivo di networking

