CENSIS/INVITO: La casa sicura dove stare bene – 21 ottobre

La terza edizione dell'”Osservatorio sulla sicurezza della casa”, realizzato con Verisure, disegna un quadro originale e impressivo sul valore sociale aumentato della casa nel post pandemia, sulle minacce e i pericoli connessi al trasformarsi degli stili di vita e al nuovo modo di vivere la casa, sulle diverse dimensioni in cui si coniuga la sicurezza domestica e sulle possibili risposte attuali e del prossimo futuro in termini di sistemi di protezione.

EVENTO IN PRESENZA

