(ARC) Scienze della vita: Rosolen, Regione promuove sviluppo idee innovative

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 Presentata la seconda edizione del bando “Call 4 ideas Fvg” a

sostegno di progetti proposti da Pmi e startup

Trieste, 14 ott – “Stiamo dando gambe allo sviluppo delle

scienze della vita in Friuli Venezia Giulia attraverso un

percorso articolato e metodico, che mira a stimolare idee e

progetti innovativi nel territorio, consolidando una realt? che

riesce a essere competitiva a livello nazionale ed europeo. La

Regione, nell’ottica di una politica di ampio raggio, investe in

questo settore risorse importanti, con l’obiettivo di favorire

quel trasferimento di competenze e conoscenze che parte dal mondo

della ricerca e pu? condurre a un miglioramento generale della

qualit? della vita”.

Sono le parole con cui l’assessore regionale alla Ricerca,

Alessia Rosolen, ? intervenuta oggi a Trieste alla presentazione

della seconda edizione di “Call 4 ideas Fvg”, il bando di

concorso per la premiazione di idee innovative nel settore delle

scienze della vita. L’iniziativa ? promossa dal Cluster scienze

della vita, nell’ambito degli interventi finalizzati

all’attrazione di investimenti, al sostegno di startup innovative

e alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e

innovazione nel settore.

Come ha rilevato la rappresentante della Giunta regionale, “?