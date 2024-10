(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 Liguria, Rixi: Orlando si aspetta statua per suo ‘dolce far niente’

Genova, 13 ott – “L’onorevole Orlando dice che in 9 anni il centrodestra non ha fatto un’opera in Liguria. Giusto, solo cose da poco: il Ponte San Giorgio, il Terzo Valico dei Giovi con una progressione mai vista nei 15 anni precedenti, la sopraelevata portuale e la strada ‘Guido Rossa’ a Genova, il ribaltamento a mare di Fincantieri e la partenza concreta dei primi cantieri della Gronda. Solo per citarne alcune. Ma sì, nulla di che, giusto un paio di dettagli. Forse Orlando si aspettava una statua di sé stesso in piazza, alla memoria del suo ‘dolce far niente’ per la Liguria in quasi un ventennio da parlamentare e ripetutamente ministro. Da parlamentare ha voltato le spalle alla Liguria non votando il Decreto Genova, da ministro alla Giustizia ha illuso i territori che chiedevano a gran voce che restassero i tribunali di Sanremo e Chiavari e il distaccamento di Sarzana. Ma noi preferiamo investire su infrastrutture utili ai cittadini e al futuro della nostra regione. Forse tra nove anni la sinistra potrà vedere anche quelle!”

Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.