Lavoro: Cordella (ANPPE VVF), strage di lavoratori una piaga ancora troppo aperta

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 “In occasione della 74esima Giornata nazionale per le vittime degli

incidenti sul lavoro organizzata dall’Anmil, l’ANPPE VVF esprime grande

preoccupazione in merito alla strage di lavoratori in atto, una piaga

ancora troppo aperta che và assolutamente sanata”. Lo afferma Fernando

Cordella, Presidente Nazionale ANPPE Vigili del Fuoco presente questa

mattina con una delegazione del CTS a alla Cerimonia della 74ª Giornata

Nazionale per le Vittime del Lavoro organizzata da ANMIL a Roma, nella Aula

Giulio Cesare in Campidoglio.

“I nuovi dati Inail sono molto preoccupanti per quanto riguarda la

sicurezza sui luoghi di lavoro. Ribadiamo l’importanza di promuovere una

maggiore cultura della sicurezza, implementando gli investimenti sulla

formazione a partire dalle scuole ed in particolare come sta’ facendo da

diversi anni l’ANMIL, con le testimonianze dirette di chi ha subito questi

incidenti. E’ fondamentale rafforzare le misure di prevenzione e

controllo, con organi deputati e professionalmente competenti, che oltre a

fare controlli, possono fornire con la loro esperienze e professionalità un

messaggio chiaro dell’importanza della sicurezza sul lavoro. In questa

giornata commemorativa – conclude Cordella – non possiamo non ricordare

coloro che hanno perso la vita in servizio nella nostra categoria : in

questi ultimi mesi sono stati tre i Vigili del fuoco per proteggere e

salvare la vita degli altri.