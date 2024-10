CS/LAVORO, USIF: “MISURE IMMEDIATE PER SICUREZZA CORPO GDF”

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

*LAVORO, USIF: “MISURE IMMEDIATE PER SICUREZZA CORPO GDF”*

In occasione della 74ª Giornata per le Vittime sul Lavoro, il Segretario

Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) Vincenzo

Piscozzo, ha lanciato un messaggio di allarme riguardo alla sicurezza degli

operatori della Guardia di Finanza, sottolineando la “necessità di misure

immediate per equipaggiamenti e per adeguare i veicoli del Corpo agli

standard di sicurezza delle altre forze di polizia”.

“È fondamentale ricordare che, per previsione normativa, la Guardia di

Finanza concorre ai servizi di controllo del territorio e dell’ordine

pubblico insieme a Polizia di Stato e Carabinieri, che svolgono questi

compiti in via prevalente – ha detto Piscozzo – Tuttavia, mentre le altre

forze dispongono di veicoli blindati e equipaggiamenti adeguati, i nostri

colleghi si trovano ad affrontare situazioni di rischio senza il livello di

protezione necessario.”

Il Segretario Generale ha sottolineato come questa disparità sia

inaccettabile e richieda un intervento immediato: “È necessario destinare

fondi specifici per l’acquisto di equipaggiamenti adeguati e per

l’adeguamento dei veicoli in uso ai reparti della Guardia di Finanza, in

particolare quelli in uso ai reparti A.T.P.I. (antiterrorismo e pronto

impiego) e in tutti i reparti territoriali deputati al servizio di pubblica

utilità. Questi veicoli devono essere dotati degli stessi standard di

sicurezza di quelli utilizzati da Polizia e Carabinieri, per garantire il

minimo livello di protezione ai nostri operatori.”

USIF ribadisce che la sicurezza del personale della Guardia di Finanza, che

quotidianamente concorre nelle attività di tutela del territorio, non può

essere messa a rischio per carenze di risorse economiche. “Siamo pronti a

fare la nostra parte, ma è imprescindibile che vengano stanziati fondi ad

hoc per garantire la sicurezza dei nostri colleghi impegnati in prima

linea”, ha concluso Piscozzo.

