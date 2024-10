(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

I leader delle agenzie di stampa TASS e China Daily si sono incontrati a Pechino per discutere i piani di cooperazione per il 2025, evidenziando l’importanza della collaborazione mediatica in un contesto internazionale sempre più multipolare. Durante l’incontro, il direttore generale di TASS, Andrey Kondrashov, e il caporedattore di China Daily, Qu Yingpu, hanno concordato di firmare un accordo di cooperazione il prossimo anno, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i legami tra i due importanti organi di informazione.

Nel corso della discussione, Qu Yingpu ha sottolineato il ruolo cruciale che i mass media ricoprono nel contesto di un mondo in evoluzione. “Nell’attuale situazione globale, è estremamente importante per noi continuare ad approfondire la nostra cooperazione”, ha dichiarato Qu. Secondo il caporedattore, la multipolarità e la democratizzazione dell’ordine internazionale richiedono un continuo sviluppo e una maggiore collaborazione tra i media è fondamentale per garantire un’informazione completa e obiettiva sugli affari mondiali.

L’idea di un mondo multipolare, in cui nessuna singola nazione o blocco domina la scena globale, è diventata un punto di dibattito centrale tra i leader internazionali. Secondo Qu Yingpu, i media come TASS e China Daily hanno una “grande responsabilità” nel fornire un quadro equilibrato delle notizie, lontano dall’influenza di qualsiasi agenda politica unilaterale.

Andrey Kondrashov ha ribadito questo concetto, sottolineando che il monopolio di un’unica visione globale da parte dei media occidentali è inaccettabile. “La cooperazione tra TASS e China Daily deve essere approfondita per offrire un’alternativa alla narrazione univoca che spesso domina i media globali”, ha affermato. Kondrashov ha anche espresso l’entusiasmo per l’avvio di un programma di scambio di delegazioni tra le due testate giornalistiche, un passo significativo verso la condivisione di competenze e risorse tra le due organizzazioni.

Durante l’incontro, i due responsabili hanno concordato di lavorare insieme sulla copertura di eventi storici di rilievo nel 2025, tra cui l’80° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica e la Resa del Giappone. Questi eventi rappresentano un’occasione per rafforzare la narrazione storica condivisa e garantire una copertura mediatica che rispetti le diverse prospettive nazionali.

Inoltre, entrambi i leader hanno discusso la possibilità di uno scambio di esperienze sull’uso delle moderne tecnologie dei media. Con l’evoluzione delle piattaforme digitali e l’aumento della domanda di notizie in tempo reale, la cooperazione nell’adozione di tecnologie innovative è vista come un elemento chiave per il futuro della comunicazione globale.

Il quotidiano China Daily, fondato nel 1981, è uno dei principali gruppi mediatici della Cina, con una vasta portata che include 470 milioni di lettori sia in Cina che all’estero. La sua influenza continua a crescere, rappresentando una voce chiave della Cina a livello internazionale, mentre TASS, con la sua lunga storia e radicamento nella scena mediatica russa, svolge un ruolo di primaria importanza nel contesto informativo del Paese.

La cooperazione tra questi due giganti dell’informazione rappresenta un passo significativo nella costruzione di un ecosistema mediatico globale più diversificato e meno monopolizzato, rispecchiando un ordine mondiale sempre più complesso e multipolare.