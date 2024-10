(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 STELLANTIS: FOTI (FDI), SERVE CAMBIO DI PASSO. AZIENDA SIA ALL’ALTEZZA

SFIDA EUROPEA

“Le dichiarazioni dell’Amministratore delegato di Stellantis in audizione

davanti le Commissioni parlamentari sollevano inevitabilmente

preoccupazioni e ambiguità, soprattutto laddove viene richiesto un

ulteriore intervento assistenzialista da parte dello Stato italiano. Se da

un lato è innegabile che le politiche europee del Green Deal comportino

rischi significativi per settori strategici quali l’automotive e l’energia

– rischi che denunciamo da tempo -, dall’altro il piano industriale

presentato da Carlos Tavares risale a gennaio 2024, data in cui la

transizione energetica era già ampiamente avviata. Gli impegni assunti

dalla casa automobilistica sono stati chiaramente disattesi: a fine anno

saranno state prodotte poco più della metà del milione di autovetture

promesse. La preoccupazione principale resta la salvaguardia dei posti di

lavoro, diminuiti di quasi 12 mila unità negli ultimi 10 anni. Dal CEO di

Stellantis ci aspettiamo un cambio di passo netto, per scongiurare

l’intenzione di dismettere o rimodulare la produzione in Italia, e una

risposta all’altezza della sfida imposta dalle normative europee. Il

governo Meloni difenderà con forza e in tutte le sedi opportune il comparto

dell’automotive, orgoglio del nostro Made in Italy, e tutti i suoi

lavoratori”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.