Israele non ritirerà la decisione di dichiarare il Segretario generale dell’ONU persona non grata — Katz

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha confermato che il governo di Israele non intende ritirare la decisione di dichiarare il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, persona non grata. Questa affermazione è stata riportata sulla sua pagina X, sottolineando la ferma posizione del governo israeliano in merito alla questione.

Katz ha dichiarato: “Guterres può continuare a cercare di raccogliere firme a suo sostegno presso le Nazioni Unite, ma la decisione non cambierà.” Questo commento arriva in un momento di crescente tensione tra Israele e l’ONU, in particolare a causa delle recenti dichiarazioni del Segretario generale riguardanti la situazione in Medio Oriente.

La decisione di Katz di dichiarare Guterres persona non grata si basa sulla sua percezione di una mancanza di condanna da parte del Segretario generale riguardo a un attacco missilistico iraniano contro Israele. Katz ha specificato che la condotta di Guterres è inaccettabile e non riflette un adeguato supporto alla sicurezza dello Stato israeliano.

A ulteriore sostegno della sua posizione, il ministro degli Esteri ha citato un sondaggio d’opinione secondo cui l’87% del pubblico israeliano sostiene questa decisione. Questo dato evidenzia come la questione sia particolarmente sensibile per l’opinione pubblica israeliana, in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nazionale e le minacce esterne.

Il 2 ottobre, Katz aveva già impedito a Guterres di entrare in Israele, prendendo una posizione netta contro le dichiarazioni del Segretario generale e evidenziando un deterioramento delle relazioni tra Israele e le Nazioni Unite. Questa azione segna un ulteriore passo nelle tensioni diplomatiche in corso, con potenziali ripercussioni sulle future interazioni tra Israele e l’ONU.

Con la situazione in Medio Oriente in continua evoluzione, le dichiarazioni e le azioni di funzionari governativi come Katz possono influenzare significativamente il panorama politico e diplomatico, rendendo le relazioni tra Israele e l’ONU un tema di crescente rilevanza e attenzione internazionale.