Inaugurata l’area giochi inclusiva – Parco di Villa Recalcati

12 Ottobre 2024

sab 12 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

INAUGURATO IL NUOVO PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI VILLA RECALCATIUna nuova area all’insegna dell’inclusività e del rispetto per l’ambiente storico

Varese, 12 ottobre 2024 – Un passo importante è stato compiuto oggi a Villa Recalcati con l’inaugurazione del nuovo parco giochi inclusivo, avvenuta alle ore 12:00 alla presenza di numerose famiglie e autorità locali. La nuova area, situata nel parco storico, vicino all’ingresso di Via Trentini, è stata per favorirne l’inclusività incrementando la fruibilità dell’area giochi e aumentando il livello di accessibilità per i bambini con disabilità motorie, sensoriali ed uditive.

Il progetto, reso possibile grazie a un finanziamento di 200.000 euro proveniente dai ristorni fiscali delle imposte dei lavoratori frontalieri, ha visto l’adeguamento dell’area giochi preesistente.

Nello sviluppo del nuovo progetto sono state coinvolte le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, famiglie del territorio e l’Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti, nel rispetto delle normative di riferimento, in particolare le indicazioni contenute nel DM del 2023 sui criteri minimi per la progettazione realizzazione dei parchi giochi.