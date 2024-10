DISABILITÀ, SANT’EGIDIO: UNA DELEGAZIONE AL G7 IN UMBRIA

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

IN UMBRIA

Presenterà i progetti per l’inclusione

lavorativa, i laboratori d’arte e le esperienze

di co-housing della Comunità

Una delegazione della Comunità di Sant’Egidio

parteciperà al G7-Inclusione e disabilità, che

si terrà dal 14 al 16 ottobre in Umbria.

Ad Assisi, il 14 ottobre, verrà allestito uno

stand per presentare le iniziative di

Sant’Egidio in favore delle persone con

disabilità: l’esperienza dei laboratori

d’arte, i progetti per l’inclusione

lavorativa, a partire dalla Trattoria de Gli

Amici, il “Dopo di noi”, le case famiglia e i

co-housing.

Il 15 ottobre, al castello di Solfagnano, alcuni

tra i camerieri con disabilità della Trattoria de

Gli Amici saranno coinvolti nel servizio alla cena

dei Ministri del G7.

