COMUNICATO STAMPA – CHIUSURA SP59 “BARGHE – PROVAGLIO VAL SABBIA” DALLA PROG.VA KM 3+650 ALLA PROG.VA KM 4+470

CHIUSURA SP59 “BARGHE – PROVAGLIO VAL SABBIA” DALLA PROG.VA KM 3+650 ALLA PROG.VA KM 4+470

Nella serata di ieri, a seguito delle abbondanti piogge dei giorni precedenti, si è formata una fessura longitudinale sulla pavimentazione stradale della SP 59 “BARGHE – PROVAGLIO VAL SABBIA” al km 3+750 di lunghezza di circa 20 metri. Questa mattina alle ore 8.00 il servizio di reperibilità è stato avvisato dal Comune di Provaglio Val Sabbia del cedimento della carreggiata stradale, con presenza di abbondante acqua, in scarpata a valle e nella sottostante strada comunale, da imputare a una grossa perdita nella conduttura dell’acquedotto.

In seguito alla verifica della situazione creatasi, per ragioni di sicurezza, il Settore Strade della Provincia di Brescia ha disposto la sospensione della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli dal km 3+650 (loc. Cesane) al km 4+470 (loc. Mastanico).

Lunedì, con il sopporto dei geologi incaricati, si valuterà la possibilità di scavare a monte della strada per creare una viabilità provvisoria con senso unico alternato. Nel frattempo si possono utilizzare le strade alternative, ovvero quella che sale da Vobarno passando per Teglie e quella locale che da Cesane va a Mastanico. A2A ha iniziato i lavori di scavo per realizzare un bypass della tubazione dell’acquedotto, in modo da portare acqua agli abitati della località Cesane.