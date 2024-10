(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 12 ottobre 2024

comunicato stampa

Al Teatro Galli arriva Teodor Currentzis e la sua Orchestra Musicaeterna

Atteso debutto a Rimini domenica 13 ottobre per uno dei direttori più originali della scena musicale internazionale

Alla Sagra Musicale Malatestiana 2024 domenica 13 ottobre – ore 21 – atteso debutto per il direttore Teodor Currentzis, fra gli interpreti più originali e discussi della scena musicale internazionale. Alla guida di musicAeterna, l’orchestra da lui fondata e diretta in un repertorio che spazia dalla musica antica al Novecento, Currentzis negli ultimi anni è ospite dei più prestigiosi festival e teatri d’opera.

Al Teatro Galli orchestra e direttore propongono un programma aperto dall’esecuzione della Sinfonia dalla Forza del destino di Giuseppe Verdi accostata ad una delle partiture cruciali di Dmitrij Sostakovich, la Quinta Sinfonia che negli anni Trenta del secolo scorso segnò una nuova fase nel cruciale rapporto tra il compositore russo e il regime sovietico. Completa la serata l’esecuzione delle Variazioni su un tema Rococò di Piotr Ilic Ciajkovskij con la parte solista affidata alla acclamata violoncellista italiana Miriam Prandi.

Nato in Grecia e formatosi in Russia, Teodor Currentzis è il fondatore e direttore artistico dell’Orchestra e del Coro musicAeterna. Dal 2018 al 2024 è stato direttore principale dell’Orchestra Sinfonica della SWR. Nel 2022 ha fondato Utopia, un’orchestra da festival internazionale, di cui è diventato direttore artistico. Ha collaborato con le figure chiavedel teatro occidentale moderno: Robert Wilson, Romeo Castellucci, Peter Sellars, Dmitri Tcherniakov, Theodoros Terzopoulos. Teodor Currentzis è artista residente al Festival di Salisburgo, al Festival RUHRtriennale e ai festival di Lucerna e Aix-en-Provence.

Info: http://www.sagramusicalemalatestiana.it

L’ufficio stampa