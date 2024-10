(ACON) ACCIAIERIA. CAPOZZI (M5S): DANIELI TENGA FEDE A DICHIARAZIONI FATTE

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 Trieste, 12 ott – "La sentenza del Tar che consente alla

Danieli di accedere ai dati dei sottoscrittori della petizione

contrari all’insediamento dell’acciaieria a San Giorgio di

Nogaro, lascia esterefatti. La petizione non ? solo lo strumento

con il quale i cittadini possono rivolgersi alle istituzioni, ma

sopratutto un diritto politico dei cittadini, che consente loro

di manifestare il proprio dissenso”.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale del M5S, Rosaria

Capozzi, che aggiunge: “E’ inaccettabile che i cittadini abbiano

paura di firmare una petizione perch? poi possono ricevere

querele o cause civili. La libert? di pensiero e di critica in

una democrazia non pu? essere compromessa, cos? come i dati

personali dei firmatari”.

“Va ricordato – prosegue la pentastellata – che la petizione non

ha spostato il potere decisionale: chi ha deciso di non

autorizzare l’insediamento di un’acciaieria a San Giorgio di

Nogaro ? stata la Giunta regionale. Siamo anche memori delle

dichiarazioni fatte a mezzo stampa dalla dirigenza del gruppo di

Buttrio, la quale, riferendosi all’ipotesi di una causa ai 24mila

cittadini. la defin? frutto di ricostruzioni giornalistiche

fantasiose e destituite di ogni fondamento. Inoltre dichiar? che,

essendo Danieli un’azienda quotata in borsa, tale richiesta era

finalizzata anche a dare ai propri azionisti motivazioni e

informazioni complete rispetto alla decisione di indirizzare

l’investimento su un altro territorio”.

“Quindi, pur ritenendo discutibile e inaccettabile sotto ogni

punto di vista l’azione intrapresa, ci aspettiamo che la Danieli

tenga fede alle proprie dichiarazioni. Se cos? non fosse –

conclude la Capozzi – il presidente Fedriga, nel suo ruolo di

rappresentante dei cittadini, senta il dovere di onorare il

mandato morale e politico ricevuto difendendo strenuamente gli

interessi della nostra comunit?, si spenda in difesa di 24mila

cittadini della sua regione”.

