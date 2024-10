(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

STELLANTIS. PIETRELLA (FDI): INACCETTABILE SPOSTARE SUL GOVERNO LE PROPRIE RESPONSABILITA'

“Ci aspettavamo risposte ben più convincenti dall’Ad di Stellantis Tavares. Invece abbiamo assistito a una serie di alibi e al tentativo inaccettabile di escludere qualsiasi responsabilità da parte dell’azienda per non aver mantenuto i patti. Anzi, Tavares ha cercato di spostare tutta l’incombenza sul governo che invece ha supportato il consumo con investimenti importanti, un miliardo in incentivi, e la modifica del Regolamento Euro7. A fronte di ciò Stellantis non solo non ha aumentato la produzione come promesso ma l’ha addirittura abbassata, anche per i modelli coperti da incentivi. Un paradosso che si traduce, poi, in un disastro sotto il profilo produttivo ma anche e soprattutto occupazionale, indotto compreso. Nella nostra visione, inoltre, la produzione di un Made in Italy di qualità, anche nel settore dell’automotive, come è stato fino a qualche anno fa, è un motivo di orgoglio e, per questo, ci sentiamo doppiamente colpiti dal tenore e dal significato delle parole di Tavares. Con queste premesse appare impossibile il raggiungimento delle emissioni zero entro il 2035, una data che in termini di strategie e investimenti industriali è dietro l’angolo. Serve un evidente cambio di passo che però, oggi, non si è minimamente intravisto”. Lo ha detto Fabio Pietrella, esponente di Fratelli d’Italia in commissione Attività Produttive della Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati