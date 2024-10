GANGI,MENSA PER CELIACI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO POLIZZANO

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

Da ieri all’istituto comprensivo Francesco Paolo Polizzano di Gangi si

servono pasti per celiaci. L’iniziativa è del Comune di Gangi dopo le

richieste arrivate da alcuni genitori e ieri per la prima volta sono stati

serviti, assieme agli altri, pasti differenti per quei ragazzi che sono

costretti a seguire una dieta senza glutine. *Con l’apertura della mensa

per celiaci si eviterà un disagio per **quel**le famiglie che ogni giorno a

pranzo **erano costrette a** portare cibo senza glutine **ai propri

bambini.*

“Una iniziativa rivolta ai bambini che così per la prima volta si vedono

riconosciuto il proprio *diritto ad un pasto senza glutine nelle mense

scolastiche* – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – da tempo

alcune famiglie gangitane ci avevano fatto la richiesta e così abbiamo

messo i soldi in bilancio per comprare una cucina e predisporre un’area

dedicata onde evitare contaminazioni. Ringrazio le famiglie che ci hanno