Agenzia regionale 1145.24 Lacatena_cabina regia emergenza abitativa

Roma, 11 Ottobre 2024

ven 11 ottobre 2024

LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI ISTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE”*

*Nota del consigliere regionale delegato all’Urbanistica e alle Politiche

Abitative*

“Si è tenuta ieri una riunione della cabina di regia che ho convocato per

avviare il percorso di definizione delle modalità di istituzione del fondo

sociale, da sottoporre all’approvazione alla Giunta regionale, in favore

degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il fondo

– che saranno le ARCA pugliesi ad istituire secondo le modalità stabilite

dalla Giunta – servirà per la corresponsione di un contributo agli

assegnatari di case popolari che non sono in grado di sostenere l’onere per

il pagamento dei canoni di locazione e per andare incontro alle esigenze di

coloro che vivono particolari situazioni di disagio economico. All’incontro

hanno partecipato i rappresentanti delle ARCA, delle organizzazioni

sindacali di categoria e dei sindacati confederali. Ringrazio tutti per la

partecipazione, ma soprattutto per la condivisione di un percorso

importantissimo che per la prima volta in Puglia portiamo avanti: passiamo

dalle parole ai fatti. La casa è un bene sacrosanto e le istituzioni hanno

il dovere di garantirla a tutti”.