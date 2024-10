Stellantis, CDM autorizza con prescrizioni, l’acquisizione, da parte di OEP Heron BidCo S.r.l., dell’intero capitale sociale di Comau S.p.a., attualmente detenuto da Stellantis N.V., la quale, a sua volta, acquisirà il 49,9% di OEP Heron BidCo S.r.l.,

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

Il Governo, nella seduta di oggi del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del Made in Italy, ha autorizzato, con prescrizioni, l’acquisizione, da parte di OEP Heron BidCo S.r.l., dell’intero capitale sociale di Comau S.p.a., attualmente detenuto da Stellantis N.V., la quale, a sua volta, acquisirà il 49,9% di OEP Heron BidCo S.r.l., mentre il restante 50,1% sarà detenuto da OEP Heron MidCo S.r.l. (già Lina S.r.l.), società indirettamente controllata dal fondo statunitense di private equity One Equity Partners.

Le prescrizioni del Governo, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza, preso atto che le parti si sono impegnate a garantire che l’operazione avrà un impatto positivo sulla forza lavoro nel medio-lungo termine, sono volte a tutelare l’asset strategico di Comau S.p.A. e, in particolare, ad assicurare il livello degli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, il mantenimento, in Italia, degli impianti di produzione delle società italiane del Gruppo e delle funzioni di direzione e coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo del Gruppo Comau. Inoltre, andrà garantito il know how tecnologico italiano, attraverso la tutela dei brevetti e degli altri titoli di proprietà intellettuale.

L’attuazione delle prescrizioni sarà oggetto di monitoraggio da parte del Ministero competente (Ministero delle imprese e del Made in Italy).