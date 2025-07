VENTIMIGLIA, FRIJIA (FDI): GRAZIE A PROTEZIONE CIVILE, VOLONTARI E FF.OO. PER RITROVAMENTO ALLEN

(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

PER RITROVAMENTO ALLEN*

“Desidero esprimere un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno reso

possibile il ritrovamento del piccolo Allen Bernard Ganao, scomparso

venerdì sera e ritrovato sano e salvo nella mattinata di oggi in una zona

collinare di Ventimiglia. Un plauso particolare va alle Forze dell’Ordine,

ai Vigili del Fuoco, al coordinamento della Protezione Civile, ai volontari

e ai soccorritori per l’impegno straordinario e la dedizione dimostrata in

queste ore di ansia. Come parlamentare ligure e rappresentante di Fratelli

d’Italia, mi unisco al sollievo della famiglia e della comunità. Ancora una

volta, è stata dimostrata l’efficacia della nostra macchina dei soccorsi,

capace di intervenire in maniera tanto tempestiva quanto efficace per

tutelare i più deboli, a cominciare dai bambini”.

Lo dichiara l’ha deputata Ligure di Fratelli d’Italia, Maria Grazia Frijia.

