Roma, 9 Ottobre 2024

mer 09 ottobre 2024 Sasso (Lega) invia lettera a Bernini: si chiarisca su corso 'teoria queer e di genere' dell'Università di Sassari

Roma, 9 ott. – “Nel pieno rispetto dell’autonomia dell’insegnamento e della libertà della ricerca, le chiedo se ritenga opportuno un insegnamento del genere che preveda lo sdoganamento, la normalizzazione della pedofilia, la trasmissione di tale visione distorta ai ragazzi di oggi ma professori, giudici, professionisti di domani. E tutto questo con soldi pubblici. A cosa serve, a chi serve un esame in teoria queer? Da padre prima ancora che da politico le chiedo di voler intervenire per far luce su una vicenda molto oscura, che getta fango e discredito sull’università italiana e su tutti quelli che, tra mille sacrifici, ne garantiscono efficienza e le donano lustro. Sono certo che non vorrà consentire questa sorta di finestra di Overton sulla pedofilia, liberando il campo della ricerca da queste vere e proprie mine ideologiche che dovrebbero essere cancellate all’istante. Sono certo che non vorrà consentire il proseguimento di simili nefandezze all’interno di un ateneo italiano”.

Così il deputato della Lega Rossano Sasso in una lettera aperta al ministro dell’Università per chiarire un esame universitario intitolato ‘Teoria queer e di genere’ della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Sassari. Il corso è tenuto dal dott. Federico Zappino, ricercatore a tempo determinato e tra i testi consigliati per l’esame, vi è ‘Elementi di critica omosessuale’ di Mario Mieli, pubblicato nel 1977, che contiene affermazioni controverse sulla pedofilia e sembrerebbe volerla sdoganare.