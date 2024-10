(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 RAI, CAROTENUTO (M5S): DA DESTRA GRAVE MANCANZA DI RISPETTO VERSO ISTITUZIONI DI GARANZIA

Roma, 9 ott. – “Questa mattina, non presentandosi in commissione di vigilanza, il centrodestra ha dimostrato una grave mancanza di rispetto verso le istituzioni, tanto più per un organo di garanzia quale la vigilanza Rai. Per giunta erano stati proprio loro a chiedere di riunirsi stamattina per votare il calendario dei lavori. Questo è un atteggiamento deprecabile che non può nascondersi dietro nessun alibi, tanto meno quello dell’Aventino promesso dalle opposizioni al solo scopo di impedire l’elezione di un presidente della Rai di parte. Non si può confondere una legittima azione politica dell’opposizione, che assolve al proprio ruolo decidendo di non prendere parte a una votazione per ottenere un risultato politico, con l’azione di sabotaggio della maggioranza che, facendo mancare il numero legale, impedisce alla Commissione di procedere con i lavori programmati. Il rispetto delle istituzioni e delle leggi non può essere subalterno a interessi di parte. I colleghi di maggioranza possono comunque stare tranquilli che, lo vogliano o no, al voto sul presidente non si può sfuggire e quindi si terrà entro venerdì, nel pieno rispetto della legge”.

Così il capogruppo M5S in commissione di vigilanza RAI Dario Carotenuto.

