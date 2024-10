Comunicato Stampa – porto illegale di arma clandestina ed evasione

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

COMUNICATO STAMPA

TERMINI IMERESE, IN MANETTE UN 35NNE PER PORTO ILLEGALE DI

ARMA CLANDESTINA ED EVASIONE

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza di

applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico,

emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su

richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 35enne, del posto, già noto alle

forze dell’ordine, per detenzione e porto illegale di arma clandestina ed evasione.

L’attività d’indagine è stata condotta dai militari della Sezione Operativa del Nucleo

Operativo Radiomobile di Termini Imerese e dalla Stazione di Trabia che, sotto la

direzione attenta della locale Procura della Repubblica, hanno ricostruito i fatti avvenuti la

notte tra il 6 e il 7 settembre scorso, quando, l’indagato, sottoposto alla detenzione

domiciliare, avrebbe ricevuto la notizia di un violento scontro verbale e fisico che vedeva

coinvolto il fratello in una piazza di Trabia e, senza pensarci due volte, avrebbe lasciato la

propria abitazione per recarsi sul luogo della lite con l’obiettivo di farsi giustizia da solo.

Secondo quanto delineato dagli investigatori, l’uomo avrebbe esploso diversi colpi di

arma da fuoco contro alcune delle persone coinvolte nella lite, le quali sarebbero riuscite a

fuggire all’agguato allontanandosi a bordo di un’autovettura.

L’incisiva azione investigativa avviata dai Carabinieri nell’immediatezza dei fatti,

sviluppata con rapidità ed efficacia mediante un attento sopralluogo dell’area interessata

dall’evento criminale, nonché mettendo a sistema le immagini degli impianti di

videosorveglianza con alcune testimonianze, ha consentito agli investigatori di acquisire

importanti elementi che hanno permesso l’individuazione del presunto autore

dell’aggressione che è stato pertanto segnalato all’Autorità Giudiziaria che ha poi emesso

il provvedimento.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur

gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero

iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna

passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

