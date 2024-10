(ARC) Sport: Anzil, palestra scherma dedicata ad Alciati importante segno

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

l’avvocato e insegnante

San Giorgio di Nogaro, 9 ott – “? bello che una comunit?

ricordi la sua storia e le persone importanti e quelle semplici

che hanno contribuito a costruirne i tratti salienti: abbiamo

ascoltato oggi ricordi, emozioni, sentimenti, spesso anche con

colori, rumori e profumi e odori indelebili nella memoria di

tanti ed ? importante richiamarli e festeggiare in un’occasione

lieta quel patrimonio. Se oggi traguardi, e addirittura trionfi

olimpici, si possono celebrare ? perch? qualcuno ha avuto una

visione e la tenacia per metterla in pratica: questo ci deve

insegnare che dobbiamo immaginare un progetto per il nostro

avvenire e coltivarlo con passione perch? alcune volte i sogni si

realizzano”.

Lo ha affermato il vicegovernatore della Regione con delega allo

Sport Mario Anzil all’intitolazione della palestra della scherma

di San Giorgio di Nogaro a Giuseppe Alciati, avvocato e

insegnante di tedesco nelle scuole medie locali e tra i fondatori

della Scherma Sangiorgina, primo nucleo della fucina di atleti

locali e nazionali cresciuti poi nella societ? “Gemina”.

Il vicegovernatore ha ricordato due aneddoti personali che lo

hanno legato alla figura di Alciati e alla figlia permettendogli

di apprezzare la sua caratura professionale e morale.

Inaugurato nel 2014, l’impianto sportivo ? ora cos? intitolato al

primo fondatore dell’associazione, prima societ? sportiva del

paese dopo quella di calcio, morto prematuramente a 57 anni nel

1980.

A ricordarne la figura di pioniere nella promozione della

scherma, con una particolare attenzione alla diffusione della

disciplina alle bambine e ragazze che non avevano all’epoca uno

sport di riferimento nella comunit? sangiorgina che negli anni

Sessanta non aveva ancora avviato le societ? di canoa, ? stata la

figlia Margherita, alla presenza dei campioni attuali come l’oro

olimpico di Parigi 2024 Mara Navarria e i campioni Michela

Battiston e Leonardo Dreossi, tutti cresciuti nella palestra

sangiorgina, e di tanti testimoni della caratura umana e sportiva

di Alciati.

Sono intervenuti tra gli altri, il sindaco di San Giorgio di

Nogaro Pietro Del Frate, il consigliere nazionale della

Federazione nazionale scherma Guido di Guida, il presidente

regionale Paolo Menis, il presidente della societ? Gemina Stefano

Battiston.

