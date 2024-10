(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 Sport, da Camera Ok unanime a odg Berruto per sostegno a riforma lavoro sportivo

Governo sia coerente, in manovra fondi per società sportive

“È stato approvato all’unanimità alla camera l’ordine del giorno del partito democratico che impegna il governo a dare piena attuazione alla riforma del lavoro sportivo. La conseguenza di questo importante impegno che ha preso davanti al parlamento deve essere che già dalla prossima manovra di bilancio il Governo definisca un sostegno economico da erogare direttamente alle società sportive, anche in considerazione del nuovo gettito fiscale che la riforma ha generato. È questo il passo necessario per portare a compimento questa importante riforma” così in una nota il responsabile nazionale Sport del Pd, il deputato democratico, Mauro Berruto.

Roma, 8 ottobre 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it