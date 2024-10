OGGI risultati ricerche a Grado di archeologia subacquea

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

GRADO, I RISULTATI DELLE ULTIME RICERCHE

DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

Presentazione OGGI martedì 8 ottobre, alle 10, a Palazzo Caiselli a Udine

Udine, 8 ottobre 2024 – I risultati delle ultime ricerche archeologiche nelle acque di Grado condotte dall’Università di Udine in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia saranno presentati OGGI martedì 8 ottobre, alle 10, nel Salone del Tiepolo di Palazzo Caiselli (vicolo Florio 2, Udine). Le ricerche sono state fatte dall’Unità di archeologia subacquea del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Ateneo friulano.

Interverranno il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton; vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia e assessore alla cultura e allo sport, Mario Anzil; per la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Giorgia Musina; la direttrice del dipartimento, Linda Borean, e il coordinatore scientifico delle ricerche, Massimo Capulli.

