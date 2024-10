(ARC) Cultura: Anzil, “Waterscape” indaga il confine tra passato e futuro

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

conferma la vocazione millenaria di frontiera del nostro

territorio”

Udine, 8 ott – “Uno dei punti di forza della cultura della

nostra regione ? rappresentato dalla complessa e sfaccettata

storia del suo territorio che ? di confine e non lo ? solo oggi e

nel recente passato: lo ? stato per secoli, addirittura per

millenni. Frontiera e confine che non vanno intesi solo in senso

geografico ma anche temporale; tra futuro e passato, con

straordinari e interessanti punti di unione che hanno come comune

denominatore l’acqua: del mare e della laguna, dei canali e dei

porti, moderni e antichi. L’area dell’Adriatico ? da sempre al

centro di vitali rotte strategiche, dall’epoca romana alla

Repubblica Veneta. Quello in cui viviamo la nostra

contemporaneit? ? infatti uno dei luoghi che ha avuto la

privilegiata funzione di mettersi e mettere in relazione la sua

realt? con il resto del mondo, configurandosi a pieno titolo come

‘spazio cerniera’ tra la dimensione orientale e quella

occidentale; non a caso vanta tra le sue emergenze archeologiche

pi? significative una citt? antica da sempre ‘internazionale’,

cosmopolita e multiculturale: Aquileia”.

Lo ha sottolineato il vicepresidente con delega a Cultura e sport

del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil, intervenuto stamani a

Udine, negli spazi di Palazzo Caiselli, nel Salone del Tiepolo,

all’incontro ufficiale di presentazione dei primi esiti della

prima campagna di indagine archeologica relativa al nuovo

progetto “Aquileia Waterscape”. Sono intervenuti, tra gli altri,

anche il rettore dell’Universit? di Udine, Roberto Pinton,

Giorgia Musina per la Soprintendenza archeologia, belle arti e

paesaggio del Friuli Venezia Giulia, la direttrice del

dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale,

Linda Borean, e il coordinatore scientifico delle ricerche e

responsabile del progetto “Aquileia Waterscape”, Massimo Capulli,

uno dei massimi esperti in questo specifico settore a livello

nazionale.

Le ricerche del progetto puntano a ricostruire il paesaggio

archeologico tra il mare di Grado e l’Aquileia romana: sette siti

archeologici, proprio nelle acque di Grado, tra cui relitti

navali e strutture sommerse di natura monumentale, sono stati

indagati, infatti, dall’Unit? di archeologia subacquea

dell’Universit? di Udine con l’obiettivo di ricostruire il

paesaggio archeologico tra il mare di Grado, appunto, e

l’Aquileia romana. Le attivit? sono state condotte in

collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e

paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

“Siamo una delle aree europee pi? a nord del Mediterraneo

raggiungibili via mare – ha ricordato il vicepresidente Anzil -:

questa posizione e condizione hanno dato, nella storia, una

straordinaria valenza strategica a questo territorio che oggi pu?

essere ri-acquisita, sia dal punto di vista commerciale sia

culturale. Le campagne di scavi di eccellenza condotte

dall’ateneo friulano permetteranno, ne sono certo, di ricostruire

e di fare luce su aspetti inediti delle relazioni marittime che

Aquileia vantava in quell’epoca: indagini illuminanti e

arricchenti di cui la Regione non pu? che essere orgogliosa e

sostenere”.

“Ci candidiamo a essere una delle Regioni bandiera in Europa per

la cultura – ha fatto notare poi Anzil -. Siamo la Regione che,

in Italia, investe maggiormente in cultura, e lo abbiamo

dimostrato anche nell’ultimo anno: destiniamo risorse finalizzate

a moltiplicare gli effetti positivi della promozione storica del

nostro territorio, con l’obiettivo di favorire concretamente una

sua rinascita culturale, una rifiorenza basata sulla grande

ricchezza che contraddistingue, oggi come ieri, il nostro

territorio. Un plauso, pertanto, a questo Dipartimento per il

lavoro che da tempo sta facendo, peraltro non invasivo,

sfruttando le tecnologie pi? innovative e coinvolgendo gli

studenti in lezioni non solo teoriche ma anche pratiche, sul

campo”.

